Мін'юст США розпочав кримінальне розслідування щодо клубу НБА

Міністерство юстиції США розпочало кримінальне розслідування щодо баскетбольного клубу Лос-Анджелес Кліпперс, який підозрюють у махінаціях із лімітом зарплат НБА через таємні рекламні контракти форварда Кавая Леонарда.

Про це повідомляє The New York Times.

Розслідування перебуває на початковій стадії. Наразі видана щонайменше одна повістка в межах справи, якою займається федеральна прокуратура Східного округу Нью-Йорка у Брукліні.

Зазначимо, що раніше незалежні розслідувачі дійшли висновку, що "Кліпперс" порушували правила стелі зарплат, організовуючи для Леонарда джерела доходу через чотири різні компанії. Однією з угод був контракт на 28 млн доларів із Aspiration Partners.

У підсумку клуб отримав жорстке покарання. Його позбавили права на п'ять послідовних виборів у першому раунді драфту, починаючи з 2029 року, оштрафували на 30 млн доларів, а власника Стіва Балмера відсторонили на один рік від будь-якої діяльності.

Самого Кавая при цьому зобов'язали виплатити компенсацію у розмірі 700 тисяч доларів. Він категорично не визнає провину.