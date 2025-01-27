Визначився четвертий учасник слем-данк контесту на Матч зірок НБА
Мек Макланг
Захисник Орландо Меджик Мек Маккланг, який вигравав останні два роки слем-данк контест на Матч зірок НБА, спробує захистити свій титул.
Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.
Конкуренцію йому складуть Андре Джексон (Мілвокі), Матас Бузеліс (Чикаго) та Стефон Касл (Сан-Антоніо).
Цього сезону Мек відіграв лише 1 матч за Орландо. Більшість часу він проводить за фарм-клуб у G-лізі. Загалом Макланг за клуби НБА провів лише 5 поєдинків.
Нагадаємо, що Святослав Михайлюк може повернутися до Бостона, разом з яким ставав чемпіоном асоціації минулого сезону.