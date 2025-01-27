Визначився четвертий учасник слем-данк контесту на Матч зірок НБА

Захисник Орландо Меджик Мек Маккланг, який вигравав останні два роки слем-данк контест на Матч зірок НБА, спробує захистити свій титул.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.

Конкуренцію йому складуть Андре Джексон (Мілвокі), Матас Бузеліс (Чикаго) та Стефон Касл (Сан-Антоніо).

Orlando Magic’s Mac McClung has committed to the NBA Slam Dunk Contest at All-Star weekend in San Francisco, sources tell ESPN. He will aim for a dunk contest three-peat with the four-man field set: McClung, Stephon Castle, Matas Buzelis, Andre Jackson Jr. pic.twitter.com/WgOeCVwxrR — Shams Charania (@ShamsCharania) January 27, 2025

Цього сезону Мек відіграв лише 1 матч за Орландо. Більшість часу він проводить за фарм-клуб у G-лізі. Загалом Макланг за клуби НБА провів лише 5 поєдинків.

Нагадаємо, що Святослав Михайлюк може повернутися до Бостона, разом з яким ставав чемпіоном асоціації минулого сезону.