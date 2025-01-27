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Визначився четвертий учасник слем-данк контесту на Матч зірок НБА

Руслан Травкін — 27 січня 2025, 21:43
Визначився четвертий учасник слем-данк контесту на Матч зірок НБА
Мек Макланг
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Захисник Орландо Меджик Мек Маккланг, який вигравав останні два роки слем-данк контест на Матч зірок НБА, спробує захистити свій титул.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.

Конкуренцію йому складуть Андре Джексон (Мілвокі), Матас Бузеліс (Чикаго) та Стефон Касл (Сан-Антоніо).

Цього сезону Мек відіграв лише 1 матч за Орландо. Більшість часу він проводить за фарм-клуб у G-лізі. Загалом Макланг за клуби НБА провів лише 5 поєдинків.

Нагадаємо, що Святослав Михайлюк може повернутися до Бостона, разом з яким ставав чемпіоном асоціації минулого сезону.

баскетбол НБА

НБА

Михайлюк може повернутися в Бостон, з яким ставав чемпіоном НБА
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