Україна програла Ізраїлю, чим погіршила шанси на вихід на Євробаскет-2025: огляд матчу

Збірна України знову не змогла перемогти у кваліфікації Євробаскета-2025.

У третьому турі групи А команда Віталія Степановського програла збірній Ізраїлю з рахунком 73:86.

Після рівної першої половини гри "жовто-сині" провалилися у третій та четвертій чвертях, що й стало причиною поразки.

Огляд матчу

Євробаскет-2025, кваліфікація

3 тур, 23 листопада

Україна – Ізраїль 73:86 (19:16, 18:20, 18:29, 18:21)

Україна: Пустовий (23 + 5 підбирань), Ковляр (15), Близнюк (9 + 5 підбирань), Сидоров (8), Бобров (4), Войналович (4), Конєв (4), Липовий (3), Санон (3), Ткаченко (0).

Ізраїль: Мадар (21 + 7 передач), Гінат (18 + 8 підбирань), Керрінгтон (18), Соркін (13 + 10 підбирань), Залмансон (7), Блайзер (3), Тімор (3), Сараф (3), Аріель (0), Зоосман (0), Сегев (0).

Після цієї поразки Україна погіршила свої шанси на вихід на турнір: команда займає останнє місце групи А.

На думку розігруючого збірної України Олександра Ковляра, команда не зіграла "набагато гірше в другій половині", незважаючи на ривок суперника 15:5.