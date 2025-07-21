Лейкерс відрахували зі складу американського захисника

Баскетбольний клуб Лос-Анджелес Лейкерс завершив співпрацю із захисником Джорданом Гудвіном.

Про це повідомляє Шемс Чаранія.

Гудвін став частиною ротації Джей Джея Реддіка наприкінці минулого сезону, зігравши 29 матчів та 4 зустрічі у плейоф.

За цей час 26-річний Гудвін у середньому набирав 5,6 очка, 3,9 підбирання та 1,4 передачі.

Повідомляється, що причина такого рішення – підписання Лейкерс ексзахисника Вашингтон Візардс Маркуса Смарта.

Раніше стало відомо, що Лука Дончич не поспішатиме з підписанням нового контракту з Лейкерс.