Визнав провину: легенда НБА може опинитися за ґратами через інцидент 2023 року

Легендарний бігмен Сіетл Суперсонікс Шон Кемп визнав себе винним у тому, що він стріляв у двох чоловіків у машині на парковці торгового центру в 2023 році.

Про це повідомляє ESPN.

У березні 2023 року Кемп вистрілив у Тойоту, в якій знаходилися два чоловіки. На щастя, жоден з них не отримав поранень. Під час суду 55-річний баскетболіст визнав себе винним у скоєнні нападу другого ступеня.

Зазначимо, що спочатку Кемпу було пред'явлено звинувачення в нападі першого ступеня із застосуванням вогнепальної зброї. Але минулого тижня прокурори додали ще одне звинувачення в нападі другого ступеня.

Згідно з джерелом, Шон Кемп уклав угоду про визнання вини, щоб уникнути більш суворого покарання. Заступник прокурора Томас Хоу рекомендував засудити його до дев'яти місяців тюремного ув'язнення, одного року нагляду з боку Департаменту виконання покарань і виплати відшкодування збитків. Слухання про винесення вироку призначено на 22 серпня.

Нагадаємо, що Шон Кемп провів в НБА 14 сезонів, перші вісім з яких пройшли у складі Сіетла. Франшиза, яка нині базується в Оклахомі, обрала його під загальним 17-м піком на драфті 1989 року.

У сезоні-1995/96 Кемп допоміг Суперсонікс дійти до Фіналу НБА, де вони у п'яти матчах програли Чикаго Буллз.

Шон Кемп шість разів їздив на Матч всіх зірок, тричі потрапляв до другої символічної збірної НБА та вважається одним з найкращих данкерів за всю історію ліги.

Раніше стало відомо, що фіналіст Євроліги увійшов до тренерського штабу збірної України.