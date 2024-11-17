ЛеБрон вийшов на п'яте місце в історії НБА за кількістю проведених матчів

Зірковий форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс вийшов на п'яте місце в історії НБА за кількістю проведених матчів.

Про це ліга повідомила в соціальних мережах.

Матч проти Нового Орлеана (104:99) став для 39-річного баскетболіста 1 505-м у кар'єрі, що дозволило йому обійти легенду Юти Джона Стоктона, на рахунку якого 1 504 матчі в НБА.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving into 5th all-time in GAMES PLAYED! pic.twitter.com/VkfdB49LgB — NBA (@NBA) November 17, 2024

Варто відзначити, що рекорд належить легенді Бостона Роберту Перішу, який провів у лізі 1 611 ігор.

Таким чином, ЛеБрону залишилося провести 107 матчів, щоб стати рекордсменом у цьому показнику.

Нагадаємо, що днем раніше ЛеБрон Джеймс уперше в кар'єрі оформив чотири трипл-дабла поспіль, також оновивши одне вікове досягнення.