ЛеБрон вийшов на п'яте місце в історії НБА за кількістю проведених матчів
ЛеБрон Джеймс
USA TODAY Sports
Зірковий форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс вийшов на п'яте місце в історії НБА за кількістю проведених матчів.
Про це ліга повідомила в соціальних мережах.
Матч проти Нового Орлеана (104:99) став для 39-річного баскетболіста 1 505-м у кар'єрі, що дозволило йому обійти легенду Юти Джона Стоктона, на рахунку якого 1 504 матчі в НБА.
Варто відзначити, що рекорд належить легенді Бостона Роберту Перішу, який провів у лізі 1 611 ігор.
Таким чином, ЛеБрону залишилося провести 107 матчів, щоб стати рекордсменом у цьому показнику.
Нагадаємо, що днем раніше ЛеБрон Джеймс уперше в кар'єрі оформив чотири трипл-дабла поспіль, також оновивши одне вікове досягнення.