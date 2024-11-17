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ЛеБрон вийшов на п'яте місце в історії НБА за кількістю проведених матчів

Олексій Погорелов — 17 листопада 2024, 18:41
ЛеБрон вийшов на п'яте місце в історії НБА за кількістю проведених матчів
ЛеБрон Джеймс
USA TODAY Sports

Зірковий форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс вийшов на п'яте місце в історії НБА за кількістю проведених матчів.

Про це ліга повідомила в соціальних мережах.

Матч проти Нового Орлеана (104:99) став для 39-річного баскетболіста 1 505-м у кар'єрі, що дозволило йому обійти легенду Юти Джона Стоктона, на рахунку якого 1 504 матчі в НБА.

Варто відзначити, що рекорд належить легенді Бостона Роберту Перішу, який провів у лізі 1 611 ігор.

Таким чином, ЛеБрону залишилося провести 107 матчів, щоб стати рекордсменом у цьому показнику.

Нагадаємо, що днем раніше ЛеБрон Джеймс уперше в кар'єрі оформив чотири трипл-дабла поспіль, також оновивши одне вікове досягнення.

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