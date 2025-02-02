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Залишитися в Лейкерс чи піти: ЛеБрон визначився, що йому робити після обміну Девіса на Дончича

Олексій Погорелов — 2 лютого 2025, 20:06
Девіс, ЛеБрон та Дончич
Девіс, ЛеБрон та Дончич
ClutchPoints

Зірковий форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс не збирається змінювати команду до дедлайну обмінів після того, яка відбувся трейд Ентоні Девіса на Луку Дончича.

Про це рішення "Короля" повідомляє журналіст Кріс Хейнс.

Після того, як Лейкерс та Даллас шокували весь світ новиною про обмін Девіса та Дончича, багато чуток з'явилося щодо майбутнього ЛеБрона Джеймса, який, як повідомляється, не знав про цей трейд.

З'явилася інформація, що 40-річний баскетболіст захоче залишити Лос-Анджелес після того, як з ним не обговорили цю угоду. Проте, незважаючи на всі чутки, Джеймс не збирається йти з команди – він залишиться "озерником" після дедлайну обмінів.

Нагадаємо, що після появи новини про обмін Ентоні Девіса та Луки Дончича, одне з видань повідомило, що цей трейд став результатом розчарування ЛеБрона Джеймса в колишньому одноклубникові.

Проте "Король" одразу ж відреагував на повідомлення в соцмережах, звинувативши це видання у брехні.

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