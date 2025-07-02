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Визначилися дата і місце другого етапу Кубку України з баскетболу 3х3

Андрій Мошкун — 2 липня 2025, 11:27
Визначилися дата і місце другого етапу Кубку України з баскетболу 3х3
ФБУ

Літній Кубок України з баскетболу 3х3 серед чоловічих команд продовжиться 12-13 липня туром у Києві.

Про це пише Федерація баскетболу України.

Змагання пройдуть на ВДНГ. Окрім дорослих чоловічих команд, у рамках етапів чемпіонату України з баскетболу 3х3 зіграють юніори та юніорки (U-18), кадети та кадетки (U-16).

Загалом в літньому сезоні Кубку України 2025 року з баскетболу 3х3 заплановано проведення п’яти турів. В липні відбудеться тур у Вінниці, а у серпні планується провести тури у Львові та фінальний – у Києві.

Перший етап Кубка України-2025 в Луцьку завершився перемогою команди Slam.Citу.

Трансляція матчів буде доступна на сайті та на Ютуб-каналі ФБУ.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завершила ЧС без перемог.

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