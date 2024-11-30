Кривбас підписав американського захисника та підсилився українцем

Баскетбольний клуб Кривбас підписав американського захисника Джиммі Келлі.

Про це клубна пресслужба повідомила в Instagram.

Кривбас стане першим професійним клубом Келлі в Європі. Свої студентські роки він провів за університет Хастон-Тіллотсон, де переважно виступав у NAIA.

У своєму заключному сезоні гравець провів 25 зустрічей, в яких набирав у середньому 14,6 очок, 5,4 підбирання, 2,2 передачі та 1,6 перехоплень.

Також поповнив склад команди Антон Єрмаков, який відновив кар’єру в Кривбасі після пропущеного попереднього баскетбольного сезону.

Він вже зіграв 7 хвилин у матчі Кубка України проти «Дніпра», очок не набирав.

У сезоні 2022/2023 він набирав у середньому 9,6 очка, 3 підбирання і 3,8 асиста.

Нагадаємо, сьогодні, 30 листопада, Дніпро впевнено переміг Кривбас та вийшов у чвертьфінал Кубку України.

Поєдинок завершився з рахунком 79:59. Найкращим гравцем матчу став 35-річний Станіслав Тимофеєнко, в активі якого 13 очок та 11 підбирань.