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Кривбас підсилився досвідченим центровим

Олексій Мурзак — 4 липня 2025, 12:32
Кривбас підсилився досвідченим центровим
Сергій Скіра
БК Кривбас

Кривбас оголосив про підписання контракту з центровим Сергієм Скірою.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Сторони уклали контракт за сезон 2025/26.

Центровий завершував минулий чемпіонат у команді Вищої ліги ДіДіБао із Кам’янця-Подільського. На його рахунку 12 ігор, у яких проводив на майданчику в середньому 26 хвилин, набирав 11.3 очок та робив 8.3 підбирання за матч.

Гравець є вихованцем одеського баскетболу. Протягом своєї кар’єри виступав за Хімік (Южне), Динамо-Одеса (Одеса), Черкаські Мавпи (Черкаси), Київ-Баскет (Київ), Запоріжжя (Запоріжжя).

Раніше Кривбас оголосив про підписання контракту з колишнім головним тренером ДіДіБао Євгеном Ісаковим.

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