Український баскетболіст підписав контракт з відомим чорногорським клубом
Олександр Ковляр
ФБУ
Розігруючий збірної України Олександр Ковляр став гравцем чорногорського клубу Будучность.
Про це повідомила пресслужба клубу.
23-річний баскетболіст підписав дворічний контракт.
Минулий сезон Ковляр провів у Літкабелісі, з яким здобув бронзові медалі литовської ліги. В середньому українець набирав 13,5 очка, 5,1 передачі, 2,1 підбирання і 1,1 перехоплення за гру
У складі збірної України Ковляр був учасником відбіркового турніру ЧС-2023 (1.5 очка за гру) та олімпійської кваліфікації (19.3 очка).
Раніше повідомлялося, що Кривбас оголосив про підписання контракту з центровим Сергієм Скірою.