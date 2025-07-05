Український баскетболіст підписав контракт з відомим чорногорським клубом

Розігруючий збірної України Олександр Ковляр став гравцем чорногорського клубу Будучность.

Про це повідомила пресслужба клубу.

23-річний баскетболіст підписав дворічний контракт.

Минулий сезон Ковляр провів у Літкабелісі, з яким здобув бронзові медалі литовської ліги. В середньому українець набирав 13,5 очка, 5,1 передачі, 2,1 підбирання і 1,1 перехоплення за гру

У складі збірної України Ковляр був учасником відбіркового турніру ЧС-2023 (1.5 очка за гру) та олімпійської кваліфікації (19.3 очка).

Раніше повідомлялося, що Кривбас оголосив про підписання контракту з центровим Сергієм Скірою.