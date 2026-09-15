Український форвард продовжить кар'єру в чемпіонаті Азербайджану

Український баскетболіст Артем Ковальов став гравцем азербайджанського Орду.

Про це клуб повідомив у соцмережах.

Про термін контракту та фінансові умови не розголошується.

Із січня українець виступав у чемпіонаті Тайваню, а до того 28-річний форвард також грав німецький Байройт, до якого він приєднався у вересні 2025 року.

Орду є учасником національної першості, а з сезону-2026/27 азербайджанський баскетбол переходить на нову структуру з Першою та Другою лігами.

У складі збірної України в пре-кваліфікації чемпіонату світу Ковальов у серпні відіграв чотири матчі, в яких набирав 7.3 очка, 3.0 підбирання та 1.3 блок-шота за 13.6 хвилини.

Напередодні український центровий Олексій Лень підписав контракт із відомим іспанський клубом.