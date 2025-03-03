Баскетболіст, якого "вигнали" з НБА через антисемітськи висловлювання, завершив кар'єру

Колишній центровий низки клубів НБА Маєрс Леонард оголосив про завершення професійної кар'єри.

Про це рішення 33-річний баскетболіст повідомив у соцмережах.

"Після сезону в Мілуокі я знав, що більше не можу грати в баскетбол. Це було найважче рішення, яке мені коли-небудь доводилося приймати, тому що моє тіло прийняло його за мене. Спочатку я не планував нічого говорити. Я думав, що люди самі здогадаються, коли пройде час. Але я зрозумів, що, хоча моє тіло казало мені покінчити із цим, моє серце не було готове. Покинувши НБА, я отримав найбільше благословення – можливість бути батьком, якого ніколи не мав, засинати щоночі поруч з коханою дружиною і проводити час з найважливішими людьми в моєму житті", – написав Леонард.

Маєрс Леонард був обраний під загальним одинадцятим піком на Драфті НБА 2012 року командою Портленд Трейл Блейзерс, у складі якої він провів 8 з 10 своїх сезонів у лізі.

Проте найгучніша подія в його кар'єрі не була пов'язана з баскетболом. 9 березня 2021 року Маямі Хіт відсторонили Леонарда після того, як він допустив антисемітські вислови під час стріму на Twitch. НБА також відсторонила гравця на один тиждень та оштрафувала на 50 тисяч доларів.

Через тиждень його обміняли в Оклахому, яка незабаром відрахувала баскетболіста. У квітні того ж року йому зробили операцію на гомілкостопному суглобі. Незабаром у Леонарда виявили пошкодження нерва в нижній половині правої ноги.

У західних ЗМІ з'являлася інформація, що жодна з команд НБА не хотіла підписувати Леонарда через цей скандал. Проте він повернувся у лютому 2023 року, підписавши 10-денний контракт з Мілуокі. Після ще однієї 10-денної угоди сторони підписали повноцінний контракт до кінця сезону. Проте за команду центровий зіграв усього 9 матчів.

За 10 сезонів в НБА Маєрс Леонард взяв участь у 456 іграх, у яких набирав у середньому 5,6 очка та 3,9 підбирання.

Раніше стало відомо, що на колишнього одноклубника Леонарда, а саме Джиммі Батлера подали до суду.