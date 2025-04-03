Один з найкращих форвардів НБА 2000-х та 2010-х увійде до Зали слави баскетболу

Колишній форвард низки клубів НБА Кармело Ентоні отримав повідомлення про те, що він був обраний до Зали слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта у класі 2025 року.

Про це повідомляє ESPN.

Ентоні був обраний під загальним третім піком на драфті НБА 2003 року командою Денвер Наггетс, у складі якої він провів 7,5 років.

Мело став одним з найрезультативніших скорерів в історії НБА. Зараз він посідає десяте місце за кількістю набраних очок (28 289). Зовсім скоро його з Топ-10 зможе посунути зірка Кліпперс Джеймс Харден.

За 19 сезонів у лізі Ентоні 10 разів їздив на Матч всіх зірок, 6 разів потрапляв до другої (2) та третьої (4) символічних збірних сезону, став найкращим скорером ліги у сезоні-2012/13 та тричи вигравав олімпійське "золото" у складі збірної США.

Востаннє Кармело Ентоні грав у НБА в сезоні-2021/22 у складі Лейкерс. На рахунку 40-річного американця 1260 матчів, у яких він набирав у середньому 22,5 очка, 6,2 підбирання та 2,7 передачі.

Раніше стало відомо, що один з лідерів Х'юстона отримав дискваліфікацію через удар в пах одноклубнику Святослава Михайлюка.