Італія розгромила Бахрейн, Іспанія здолала Анголу у відбірковому турнірі на Олімпійські гри-2024
Сьогодні, 3 липня, відбулися вісім матчів відбіркового турніру на Олімпійські ігри-2024 з баскетболу.
Зокрема, збірна Італії розгромно перемогла Бахрейн з рахунком 114:53, а Іспанія виявилася сильнішою за Анголу.
3 липня, 1 тур
Італія — Бахрейн 114:53 (19:9, 28:16, 29:17, 38:11)
Група D1
Мексика — Литва 84:96 (26:29, 18:20, 17:34, 23:13)
2 тур
Група B2
Чорногорія — Камерун 70:66 (16:13, 13:19, 20:10, 21:24)
Група C1
Хорватія — Нова Зеландія 86:90 (29:28, 31:27, 19:19, 7:16)
Група A2
Багамські Острови — Польща 90:81 (30:20, 20:18, 23:21, 17:22)
Група B1
Латвія — Філіппіни 80:89 (16:32, 22:22, 18:23, 24:12)
Група C2
Домініканська Республіка — Греція 82:109 (15:25, 26:31, 24:24, 17:29)
Група A1
Іспанія — Ангола 89:81 (22:17, 24:26, 22:16, 21:22)
Зазначимо, що на ОІ-2024 відберуться ще 4 команди, які доєднаються до вісімки, що вже кваліфікувалися на Олімпіаду (Канада, Австралія, Франція, Японія, Німеччина, Сербія, США, Південний Судан).
Олімпійський турнір у Парижі відбудеться з 27 липня по 10 серпня.