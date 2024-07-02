Іспанія розгромила Ліван, Латвія здолала Грузію у відбірковому турніру на Олімпійські гри-2024

Сьогодні, 2 липня, відбулися перші матчі відбіркового турніру на Олімпійські ігри-2024 з баскетболу.

Олімпійські ігри-2024 — Кваліфікація

2 липня, 1 тур, Група A1

Ліван — Іспанія 59:104 (18:24, 13:27, 13:27, 15:26)

Група A2

Фінляндія — Багамські Острови 85:96 (26:27, 28:20, 13:26, 18:23)

Група B1

Грузія — Латвія 55:83 (13:17, 11:28, 17:13, 14:25)

Група B2

Бразилія — Чорногорія 81:72 (15:23, 21:19, 16:14, 29:16)

Група C1

Словенія — Хорватія 92:108 (16:31, 25:23, 27:39, 24:15)

Група C2

Єгипет — Домініканська Республіка 77:90 (22:16, 9:27, 17:25, 29:22)

Зазначимо, що на ОІ-2024 відберуться ще 4 команди, які доєднаються до вісімки, що вже кваліфікувалися на Олімпіаду (Канада, Австралія, Франція, Японія, Німеччина, Сербія, США, Південний Судан).

Олімпійський турнір у Парижі відбудеться з 27 липня по 10 серпня.