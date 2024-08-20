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Ексгравець збірної України залишив тайванський клуб після 4 років виступів

Руслан Травкін — 20 серпня, 18:21
Ексгравець збірної України залишив тайванський клуб після 4 років виступів
Ігор Зайцев
ФБУ

Український центровий Ігор Зайцев залишив клуб із чемпіонату Тайваню Фубон Брейвз.

Про це сказано у соціальних мережах команди.

Зайцев відіграв за Фубон останні чотири сезони, у трьох з яких разом з клубом ставав чемпіоном.

35-річний Зайцев — вихованець Кривбасбаскету. В Україні також грав за Азовмаш та Хімік. Має досвід гри у чемпіонатах Польщі та Іспанії. У складі національної збірної України Зайцев зіграв на чемпіонатах Європи 2013, 2015 і 2017 років, а також на чемпіонаті світу 2014 року.

Нагадаємо, що форвард збірної України Павло Крутоус визначився з клубом на наступний сезон.

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