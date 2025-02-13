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Говерла переграла Кривбас у Суперлізі

Олександр Булава — 13 лютого 2025, 20:07
Говерла переграла Кривбас у Суперлізі

У четвер, 13 лютого, відбувся матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, в якому Говерла переграла Кривбас.

Зустріч завершилась з рахунком 77:68. Найрезультативнішим гравцем став Михайло Бублик із Кривбаса, в активі якого 23 очки, 4 підбирання і 4 асисти.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
Регулярний чемпіонат, 13 лютого

Прикарпаття-Говерла – Кривбас 77:68 (20:19, 19:15, 20:19, 18:15)

Нагадаємо, ігровий день відкрила зустріч Київ-Баскета та Черкаських Мавп, де перемогу несподівано здобула черкаська команда.

БК Кривбас Прикарпаття-Говерла Суперліга з баскетболу

Прикарпаття-Говерла

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