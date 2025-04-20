Виступ імені Тоні Снелла: Кузма провів другий найгірший матч в історії плейоф НБА

Форвард Мілуокі Бакс Кайл Кузма повторив досягнення в межах плейоф НБА, яке він хотів би забути.

Про це повідомляє журналіст ESPN Тім Бонтемпс.

Вчора, 19 квітня, стартував перший раунд плейоф, у першому матчі якого Індіана розгромила Мілуокі 117:98. Головним антигероєм зустрічі став Кузма з його унікальною статистичною лінією.

29-річний форвард провів на паркеті 21 хвилину 35 секунд та завершив матч з нулями в усіх статистичних показниках.

На його рахунку 0 очок, 0 підбирань, 0 передач, 0 блок-шотів та 0 перехоплень. Кузма став тільки шостим гравцем в історії НБА, який провів на майданчику 20+ хвилин та пішов з нього ні з чим.

Баскетболіст повторив досягнення своїх попередників, а саме Моріса Лукаса (1985), Майкла Кейджа (1993), Брента Беррі (2005), Брюса Боуена (2008) та Майка Данліві-молодшого (2015).

As Kyle Kuzma checks out, he will be the sixth player to have at least a 20 trillion in a playoff game.



The others?



Mike Dunleavy Jr. in 2015

Bruce Bowen in 2008

Brent Barry in 2005

Michael Cage in 1993

Maurice Lucas in 1986 — Tim Bontemps (@TimBontemps) April 19, 2025

Кузмі не вистачило всього 40 секунд, щоб побити рекорд Беррі за кількістю проведеного часу на паркеті без результативних дій.

It is with much sadness that I must report Kyle Kuzma’s performance today was not the statistical worst in NBA playoff history.



21 minutes and 35 seconds played for Kuz today, 22:12 for Brent Barry on 5/17/2005 vs. the Sonics in Game 5 retains the title. https://t.co/obxov4mHIo pic.twitter.com/Bbys8ipMD9 — Rob Perez (@WorldWideWob) April 19, 2025

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх поєдинків першого раунду плейоф НБА.