Виступ імені Тоні Снелла: Кузма провів другий найгірший матч в історії плейоф НБА
Форвард Мілуокі Бакс Кайл Кузма повторив досягнення в межах плейоф НБА, яке він хотів би забути.
Про це повідомляє журналіст ESPN Тім Бонтемпс.
Вчора, 19 квітня, стартував перший раунд плейоф, у першому матчі якого Індіана розгромила Мілуокі 117:98. Головним антигероєм зустрічі став Кузма з його унікальною статистичною лінією.
29-річний форвард провів на паркеті 21 хвилину 35 секунд та завершив матч з нулями в усіх статистичних показниках.
На його рахунку 0 очок, 0 підбирань, 0 передач, 0 блок-шотів та 0 перехоплень. Кузма став тільки шостим гравцем в історії НБА, який провів на майданчику 20+ хвилин та пішов з нього ні з чим.
Баскетболіст повторив досягнення своїх попередників, а саме Моріса Лукаса (1985), Майкла Кейджа (1993), Брента Беррі (2005), Брюса Боуена (2008) та Майка Данліві-молодшого (2015).
Кузмі не вистачило всього 40 секунд, щоб побити рекорд Беррі за кількістю проведеного часу на паркеті без результативних дій.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх поєдинків першого раунду плейоф НБА.