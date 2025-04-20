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Виступ імені Тоні Снелла: Кузма провів другий найгірший матч в історії плейоф НБА

Олексій Погорелов — 20 квітня 2025, 12:55
Кайл Кузма
Кайл Кузма
Мілуокі Бакс

Форвард Мілуокі Бакс Кайл Кузма повторив досягнення в межах плейоф НБА, яке він хотів би забути.

Про це повідомляє журналіст ESPN Тім Бонтемпс.

Вчора, 19 квітня, стартував перший раунд плейоф, у першому матчі якого Індіана розгромила Мілуокі 117:98. Головним антигероєм зустрічі став Кузма з його унікальною статистичною лінією.

29-річний форвард провів на паркеті 21 хвилину 35 секунд та завершив матч з нулями в усіх статистичних показниках.

На його рахунку 0 очок, 0 підбирань, 0 передач, 0 блок-шотів та 0 перехоплень. Кузма став тільки шостим гравцем в історії НБА, який провів на майданчику 20+ хвилин та пішов з нього ні з чим. 

Баскетболіст повторив досягнення своїх попередників, а саме Моріса Лукаса (1985), Майкла Кейджа (1993), Брента Беррі (2005), Брюса Боуена (2008) та Майка Данліві-молодшого (2015).

Кузмі не вистачило всього 40 секунд, щоб побити рекорд Беррі за кількістю проведеного часу на паркеті без результативних дій.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх поєдинків першого раунду плейоф НБА.

баскетбол НБА Індіана Пейсерс Мілуокі Бакс

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