Дончич повернеться на майданчик у найближчі матчі

Зірковий баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич робить поступові кроки до повернення на майданчик після травми пальця лівої руки.

Про це повідомив журналіст ESPN Девід Макменамін з посиланням на головного тренера команди.

За словами головного тренера команди JJ Реддіка, набряк на пошкодженому пальці суттєво зменшився – якщо раніше він був удвічі більшим за норму, то тепер залишився приблизно у півтора раза більшим. Це свідчить про позитивну динаміку відновлення.

Попри покращення, Дончіч залишається у статусі "day-to-day", а його участь у найближчих матчах поки під питанням. Відомо, що словенський лідер не поїхав із командою на виїзну гру проти Мемфіс Гріззліс, яка відбудеться у п’ятницю.

Раніше повідомлялося, що Лука Дончич отримав пошкодження та пропустить тиждень.