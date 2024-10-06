Легенда збірної Латвії похвалив українського баскетболіста

Досвідчений латвійський баскетболіст Дайріс Бертанс, який є капітаном латвійського клубу ВЕФ, похвалив свого напарника українця Іссуфа Санона.

Про це він розповів в інтерв'ю для Eurohoops.

"Іссуф грає з великою енергією. Іноді мені навіть доводиться його заспокоювати. Але він хоче перемог, прагне довести, що може бути лідером у команді. Я дуже поважаю його ставлення. Днями після гри Іссуф запитав мене: "Як ти міг бути таким спокійним під час цієї гри?". Насправді нема про що хвилюватися. Все йде чудово, і це свідчить про те, що потрібно продовжувати. Сподіваюся, він щось засвоїть із мого досвіду та знань. Я завжди радий допомогти комусь іншому", – сказав Бертанс.

35-річний Бертанс легендою місцевого баскетболу. В НБА він грав за Пеліканс, а також провів понад 100 матчів за клуби Євроліги.

24-річний Санон був обраний на драфті НБА-2018 під №44. В Україні грав за Дніпро та Прометей. Певний час виступав за словенську Олімпію.

Нагадаємо, на тижні Іссуф добре себе проявив у матчі Ліги чемпіонів.