Жіноча збірна України U-16 завершила виступи на чемпіонаті Європи

Жіноча збірна України віком до 16 років з баскетболу програла Болгарії в матчі за 13-16 місця чемпіонату Європи-2024 у Дивізіоні B.

Матч завершився з рахунком 53:60. Найрезультативнішою у складі України стала Вікторія Анісімова, яка загалом набрала 17 очок.

Ця поразка означає, що українки завершили виступи на турнірі, посівши 16 місце. За сім матчів команда змогла здобути лише одну перемогу.

Чемпіонат Європи U-16 серед жінок

Матч за 15-16 місце, 24 серпня

Болгарія — Україна 53:60 (18:14, 18:18, 11:14, 6:14)

Україна: Анісімова 17 - 5 втрат, Даліла Мурзова 11 очок + 8 підбирань + 6 передач, Домініка Мурзова 9 + 4 підбирання + 4 перехоплення, Петрищак 7 + 2 блок-шота, Максимчук 0 + 3 передачі - 7 втрат — старт, Подоляк 5, Гаврильчак 4, Космач 0 + 3 передачі, Коломієць 0, Позняковська 0.

Раніше чоловіча збірна U-16 зуміла обіграти команду Ірландії. Матч проходив у межах мінітурніру за 17-22 місця на чемпіонаті Європи.