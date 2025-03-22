Форвард Атланти вибув до кінця регулярного сезону НБА
Клінт Капела
НБА
Центровий Атланти Клінт Капела достроково завершив регулярний сезон НБА через травму.
Про це повідомляє ESPN.
Баскетболіст отримав ушкодження зв'язок руки та вибув мінімум на три-чотири тижні. Втім, Капела має шанс повернутись у гру перед плейоф НБА, початок якого заплановано на кінець квітня.
У поточній кампанії форвард зіграв 55 матчів, в яких в середньому набирав 8,9 очок та виконував 8,5 підбирань.
Зазначимо, що наразі Хоукс посідають сьоме місце у Східній конференції та мають всі шанси на потрапляння до плей-ін.
Раніше у Голден Стейт назвали деталі травми Стефа Каррі.