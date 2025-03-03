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Бійка у матчі НБА завершилась трьома вилученням у складах Сан-Антоніо та Оклахоми

Володимир Максименко — 3 березня 2025, 09:21
Бійка у матчі НБА завершилась трьома вилученням у складах Сан-Антоніо та Оклахоми
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Матч НБА між Оклахомою та Сан-Антоніо відзначився масовою бійкою та видаленням трьох баскетболістів.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Наприкінці третьої чверті форвард Сан-Антоніо Шемпені випадково вдарив свого колегу Вільямса з Тандер ліктем. Між двома баскетболістами розпочалась штовханина, до якої приєднались інші представники команд.

Під час бійки Сохан зі Сперс та Дорт схопили одне одного за горло. У підсумку, рефері видалив Вільямса, Шемпені та Сохана.

Сам поєдинок завершився перемогою Оклахоми з рахунком 146:132.

Раніше НБА оштрафувала зірку Мемфіса через кинутий на трибуну м'яч.

НБА Сан-Антоніо Сперс Оклахома-Сіті Тандер

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