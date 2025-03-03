Бійка у матчі НБА завершилась трьома вилученням у складах Сан-Антоніо та Оклахоми
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Матч НБА між Оклахомою та Сан-Антоніо відзначився масовою бійкою та видаленням трьох баскетболістів.
Про це повідомляє Yahoo Sports.
Наприкінці третьої чверті форвард Сан-Антоніо Шемпені випадково вдарив свого колегу Вільямса з Тандер ліктем. Між двома баскетболістами розпочалась штовханина, до якої приєднались інші представники команд.
Під час бійки Сохан зі Сперс та Дорт схопили одне одного за горло. У підсумку, рефері видалив Вільямса, Шемпені та Сохана.
Сам поєдинок завершився перемогою Оклахоми з рахунком 146:132.
Раніше НБА оштрафувала зірку Мемфіса через кинутий на трибуну м'яч.