Бійка у матчі НБА завершилась трьома вилученням у складах Сан-Антоніо та Оклахоми

Матч НБА між Оклахомою та Сан-Антоніо відзначився масовою бійкою та видаленням трьох баскетболістів.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Наприкінці третьої чверті форвард Сан-Антоніо Шемпені випадково вдарив свого колегу Вільямса з Тандер ліктем. Між двома баскетболістами розпочалась штовханина, до якої приєднались інші представники команд.

Kenrich Williams, Lu Dort and Julian Champagnie were ejected after this scuffle 😳



(via @jxlorenzi)



pic.twitter.com/JA5HRbfCC2 — Yahoo Sports (@YahooSports) March 3, 2025

Під час бійки Сохан зі Сперс та Дорт схопили одне одного за горло. У підсумку, рефері видалив Вільямса, Шемпені та Сохана.

Сам поєдинок завершився перемогою Оклахоми з рахунком 146:132.

Раніше НБА оштрафувала зірку Мемфіса через кинутий на трибуну м'яч.