12 млн за 3 роки: Барселона погодила новий контракт із ключовим гравцем

Кевін Пантер погодив новий контракт із Барселоною. Баскетболіст залишиться в клубі до літа 2028 року.

Про це повідомила пресслужба "блаугранас".

Зарплата не розголошується. За інформацією від інсайдер, захисник буде отримувати 4 млн євро на рік, що зробить його одним із найоплачуваніших гравців Євроліги.

Acord per a la renovació de 𝐊𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐏𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 fins al 2⃣0⃣2⃣8⃣



Barcelona és casa teva, Kevin 💙❤ pic.twitter.com/JCAVoNuCIo — Barça Basket (@FCBbasket) April 1, 2025

Kevin Punter’s contract extension with Barcelona is reportedly worth around €12 million 🤑💰 pic.twitter.com/CSpY1ftdTf — BasketNews (@BasketNews_com) April 1, 2025

Цього сезону американець набирає в середньому в Євролізі 17,1 очка, 3,1 передачі, 2 підбирання та 1,2 перехоплення.

Нагадаємо, сьогодні трьома матчами розпочався плейоф української Суперліги.