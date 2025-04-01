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12 млн за 3 роки: Барселона погодила новий контракт із ключовим гравцем

Руслан Травкін — 1 квітня 2025, 19:43
12 млн за 3 роки: Барселона погодила новий контракт із ключовим гравцем
Кевін Пантер (ліворуч)
x.com/FCBbasket

Кевін Пантер погодив новий контракт із Барселоною. Баскетболіст залишиться в клубі до літа 2028 року.

Про це повідомила пресслужба "блаугранас".

Зарплата не розголошується. За інформацією від інсайдер, захисник буде отримувати 4 млн євро на рік, що зробить його одним із найоплачуваніших гравців Євроліги.

Цього сезону американець набирає в середньому в Євролізі 17,1 очка, 3,1 передачі, 2 підбирання та 1,2 перехоплення.

Нагадаємо, сьогодні трьома матчами розпочався плейоф української Суперліги.

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