Ягупова допомогла Валенсії виграти Суперкубок Іспанії

Here we go again... 🤩



¡La capitana Queralt Casas levanta el título de campeonas de la Supercopa LF Endesa! 🏆🧡



🏆 Final #SupercopaLFEndesa

🟠 @valenciabasket 84

🔴 @casademontBZ 60

🤝 @bthetravelbrand pic.twitter.com/7qOrOTq04G