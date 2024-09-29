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Ягупова допомогла Валенсії виграти Суперкубок Іспанії

Руслан Травкін — 29 вересня, 20:32
Ягупова допомогла Валенсії виграти Суперкубок Іспанії
Аліна Ягупова
x.com/valenciabasket

Жіночий баскетбольний клуб Валенсія у фіналі Суперкубку Іспанії переміг Сарагосу.

Матч завершився з рахунком 84:60.

Нагадаємо, за чинних чемпіонок Іспанії грає лідерка збірної України з баскетболу Аліна Ягупова.

Українка у цьому поєдинку відіграла 26 хвилин і набрала 12 очок (3/4 двоочкові, 2/4 триочкові, 0/1 з лінії штрафних), зібрала 3 підбирання, віддала 3 результативні передачі та зробила 2 перехоплення. Рейтинг ефективності Аліни склав "+21". Показник плюс-мінус "+19".

Суперкубок Іспанії – жінки
Фінал, 29 вересня

Сарагоса – Валенсія 60:84

Нагадаємо, минулого сезону Валенсія зробила дубль: чемпіонство + Кубок Іспанії.

баскетбол Аліна Ягупова

Аліна Ягупова

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