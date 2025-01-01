Батько Ферстаппена назвав умову, за якої Макс може покинути Ред Булл

Колишній пілот Формули-1 Йос Ферстаппен, який є батьком Макса Ферстаппена, вважає, що його син може залишити Ред Булл, якщо команда перестане претендувати на титул.

Його слова цитує RacingNews365.

" Ред Булл має побудувати болід, який не так важко пілотуватиме. Якщо подивитися на другу половину сезону-2024, не можна оцінювати ситуацію оптимістично. Перед Ред Булл стоїть велике завдання 2025-го.

Майбутнє Макса? Можливо, все. Він може залишитися в Ред Булл, якщо бачитиме в цьому сенс. Його мета – перемагати у перегонах. Якщо він відчує, що це неможливо в Ред Булл, то відхід не виключений", – сказав Йос.

Раніше Макс Ферстаппен зізнався, що він відкритий до співпраці з іншими командами Формули-1.

Нагадаємо, що чотириразовий чемпіон світу став на захист свого екснапарника Серхіо Переса, який опинився під шквалом критики по ходу минулої кампанії.