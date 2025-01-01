Батько Ферстаппена назвав умову, за якої Макс може покинути Ред Булл
Макс Ферстаппен
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Колишній пілот Формули-1 Йос Ферстаппен, який є батьком Макса Ферстаппена, вважає, що його син може залишити Ред Булл, якщо команда перестане претендувати на титул.
Його слова цитує RacingNews365.
"Ред Булл має побудувати болід, який не так важко пілотуватиме. Якщо подивитися на другу половину сезону-2024, не можна оцінювати ситуацію оптимістично. Перед Ред Булл стоїть велике завдання 2025-го.
Майбутнє Макса? Можливо, все. Він може залишитися в Ред Булл, якщо бачитиме в цьому сенс. Його мета – перемагати у перегонах. Якщо він відчує, що це неможливо в Ред Булл, то відхід не виключений", – сказав Йос.
Раніше Макс Ферстаппен зізнався, що він відкритий до співпраці з іншими командами Формули-1.
Нагадаємо, що чотириразовий чемпіон світу став на захист свого екснапарника Серхіо Переса, який опинився під шквалом критики по ходу минулої кампанії.