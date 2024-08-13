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Леклер визнав, що Феррарі має проблеми цього сезону

Руслан Травкін — 13 серпня, 08:15
Леклер визнав, що Феррарі має проблеми цього сезону

Пілот Феррарі Шарль Леклер визнав, що команда не дуже вдало проводить цей сезон.

Його слова наводить сайт Racingnews365.

"Наші результати? Ні, я б збрехав, якби сказав про те, що очікував цього. Не думаю, що перед початком сезону у нас взагалі були якісь особливі очікування. Ми просто були зосереджені на роботі.

З цими болідами дуже складно чогось очікувати чи передбачити. І так, ми не очікували, що опинимося на поточних позиціях. Але що є – то є. І ми чудово розуміємо, в яких галузях нам потрібно додавати. Ми робимо абсолютно все, що в наших силах, щоби змінити ситуацію", – розповів Леклер.

Шарль набрав за 14 Гран-прі 177 очка, що дозволяє йти на третьому місці у загальному заліку. Феррарі у Кубку конструкторів також посідає третє місце.

Нагадаємо, напарник Леклера, Карлос Сайнс, погодив контракт із Вільямс на наступний сезон. Іспанця в Феррарі замінить Льюїс Гемілтон.

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