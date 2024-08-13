Леклер визнав, що Феррарі має проблеми цього сезону

Пілот Феррарі Шарль Леклер визнав, що команда не дуже вдало проводить цей сезон.

Його слова наводить сайт Racingnews365.

"Наші результати? Ні, я б збрехав, якби сказав про те, що очікував цього. Не думаю, що перед початком сезону у нас взагалі були якісь особливі очікування. Ми просто були зосереджені на роботі.

З цими болідами дуже складно чогось очікувати чи передбачити. І так, ми не очікували, що опинимося на поточних позиціях. Але що є – то є. І ми чудово розуміємо, в яких галузях нам потрібно додавати. Ми робимо абсолютно все, що в наших силах, щоби змінити ситуацію", – розповів Леклер.