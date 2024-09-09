Не однією Формулою-1: Леклер назвав перегони, у яких би хотів взяти участь

Пілот Феррарі Шарль Леклер хотів би одного разу взяти участь у гонці "24 години Ле-Мана".

Його слова наводить портал RaceFans.net.

"Мені було б дуже цікаво одного разу виступити у гонці "24 години Ле-Мана". Щодо гонки "500 миль Індіанаполіса", то я б не сказав, що замислювався над цим. Хоча, можливо, якось це й станеться. У той же час "24 години Ле-Мана" — це гонка, в якій мені обов'язково хотілося б одного разу взяти участь. Не знаю, коли саме це станеться, але я сподіваюся, що скоро", — розповів Леклер.

"Мені було б дуже цікаво одного разу виступити у гонці "24 години Ле-Мана". Щодо гонки "500 миль Індіанаполіса", то я б не сказав, що замислювався над цим. Хоча, можливо, якось це й станеться.

У той же час "24 години Ле-Мана" — це гонка, в якій мені обов'язково хотілося б одного разу взяти участь. Не знаю, коли саме це станеться, але я сподіваюся, що скоро", — розповів Леклер.

"24 години Ле-Мана" — найвідоміші автомобільні перегони на витривалість, що проходять щорічно недалеко від французького міста Ле-Ман.

Наразі 26-річний представник Феррарі посідає третє місце в особистому заліку пілотів Ф-1, маючи в активі 217 очок після перемоги на Гран-прі Італії. Другу позицію займає пілот Макларен Ландо Норріс, а очолює рейтинг гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.