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Не однією Формулою-1: Леклер назвав перегони, у яких би хотів взяти участь

Руслан Травкін — 9 вересня, 20:01
Не однією Формулою-1: Леклер назвав перегони, у яких би хотів взяти участь
Шарль Леклер
Інстаграм charles_leclerc

Пілот Феррарі Шарль Леклер хотів би одного разу взяти участь у гонці "24 години Ле-Мана".

Його слова наводить портал RaceFans.net.

"Мені було б дуже цікаво одного разу виступити у гонці "24 години Ле-Мана". Щодо гонки "500 миль Індіанаполіса", то я б не сказав, що замислювався над цим. Хоча, можливо, якось це й станеться.

У той же час "24 години Ле-Мана" — це гонка, в якій мені обов'язково хотілося б одного разу взяти участь. Не знаю, коли саме це станеться, але я сподіваюся, що скоро", — розповів Леклер.

"Мені було б дуже цікаво одного разу виступити у гонці "24 години Ле-Мана". Щодо гонки "500 миль Індіанаполіса", то я б не сказав, що замислювався над цим. Хоча, можливо, якось це й станеться.

У той же час "24 години Ле-Мана" — це гонка, в якій мені обов'язково хотілося б одного разу взяти участь. Не знаю, коли саме це станеться, але я сподіваюся, що скоро", — розповів Леклер.

"24 години Ле-Мана" — найвідоміші автомобільні перегони на витривалість, що проходять щорічно недалеко від французького міста Ле-Ман.

Наразі 26-річний представник Феррарі посідає третє місце в особистому заліку пілотів Ф-1, маючи в активі 217 очок після перемоги на Гран-прі Італії. Другу позицію займає пілот Макларен Ландо Норріс, а очолює рейтинг гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.

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