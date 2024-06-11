Гамільтон: Це була одна з найгірших гонок у моїй кар'єрі

Іменитий пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон вважає, що провів одну з найгірших гонок у своїй кар'єрі на дев'ятому етапі Формули-1 — Гран-прі Канади.

Його слова цитує Sky Sports.

"Я дуже погано виступив. На кваліфікацію вплинули й інші фактори, але здебільшого винен саме я. Це була одна з найгірших гонок у моїй кар'єрі, надто багато помилявся. Очевидно, якби я краще провів кваліфікацію, то опинився би в кращій позиції. Але маємо те, що маємо. Я повернуся до роботи.

Машина стає тим, на чому ми можемо боротися, і це добре для частини сезону, яка ще залишилася. Якщо я належним чином підготуюся, то досягну кращих результатів на етапі. Я вважаю, що машина могла перемогти. Ми намагатимемося й надалі", — сказав Гамільтон.

Нагадаємо, перемогу здобув пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Для нідерландця цей тріумф став третім поспіль на автодромі імені Жиля Вільнева та 60-им загалом у Ф-1. А Льюїс дістався до фінішу четвертим.

Наступний етап відбудеться в Іспанії. Гонка запланована на 23 червня.