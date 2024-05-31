Расселл: Я вірний Мерседесу, але я хочу бути чемпіоном світу

Пілот Мерседеса Джордж Расселл заявив, що він готовий покинути команду, щоб мати більше шансів у боротьбі за титул.

Його слова цитує Daily Mail.

"Я б не відмовився від переходу в команду Ферстаппена, і був би не проти, якби він перейшов у Мерседес.

Макс може взяти рік перерви до 2026-го і подивитися, яка команда буде найкращою. Я б зовсім не здивувався, якби він це зробив. Не забувайте, 2026 рік — це лотерея. Тож зараз ніхто не знає, що станеться.

Я вірний Мерседесу, вони дали мені велику можливість, але я хочу стати чемпіоном світу. Наразі ми на це не претендуємо. Але лише рік тому Макларен був однією з найповільніших команд, а тепер вони одні з найшвидших", — сказав гонщик.

Нагадаємо, в останньому Гран-прі Монако-2024 Расселл випередив Ферстаппена на одну сходинку і посів 5 місце. А виграв пілот Феррарі Шарль Леклер. Він вперше тріумфував на трасі в Монте-Карло.