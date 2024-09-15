Перес: Ред Булл досягли найбільшого прогресу з початку року

Пілот Формули-1 команди Ред Булл Серхіо Перес оптимістично оцінює підготовку Ред Булл до Гран-прі Азербайджану, він вважає прогрес команди найбільшим з початку 2024 року.

Його слова передає RacingNews365.

"Я не проїхав свій найкращий другий сегмент, тож це було прикро. Однак є й позитивні моменти. У мене більше впевненості на вуличних трасах. Баланс покращується і йде в правильному напрямку. Я думаю, що команда виконала чудову роботу з оновленнями, щоб усунути проблеми. Нам просто потрібно більше в тому ж напрямку. Останнім часом нам було важко. Залишилося не так багато гонок, але ми точно прогресуємо, я думаю, що ми досягли найбільшого прогресу з початку року", – сказав Перес.

Зазначимо, що мексиканець є рекордсменом за кількістю перемог в Баку – 2. На практиках він фінішував другим, третім, та сьомим, а на кваліфікації став четвертим, обійшовши напарника Макса Ферстаппена.

На фоні негативних чуток про його результати на попередніх гонках, Ред Булл схвально ставляться до наявних показників Переса.

Нагадаємо, головна гонка Гран-прі Азербайджану в Баку відбудеться сьогодні, 15 вересня. Початок – о 14:00 за київським часом.