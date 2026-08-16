Верляйн став дворазовим чемпіоном Формули Е
Німецький гонщик заводської команди Порше Паскаль Верляйн вдруге в кар'єрі завоював титул чемпіона світу з автоперегонів у класі Формула E.
Перед стартом заключного лондонського етапу на чемпіонську корону математично претендували одразу дев'ять пілотів. Ключовим для Верляйна став суботній день: німець взяв поул і впевнено виграв першу гонку, що дозволило йому очолити особистий залік з перевагою в 5 очок над найближчим переслідувачем – Джейком Деннісом з Андретті.
Недільна гонка, що закривала еру болідів третього покоління (GEN3), ледь не обернулася для лідера Порше катастрофою: на останніх колах Паскаль потрапив в аварійний інцидент за участю Джоеля Ерікссона та свого головного суперника Джейка Денніса. Машина німця зазнала пошкоджень.
У підсумку Верляйн фінішував лише 14-м, не набравши очок. Проте Денніс фінішував ще нижче (18-м), а Евансу не вистачило четвертого місця, щоб перегнати Паскаля за очками.
Перемогу ж у гонці здобув пілот команди Пенске Тейлор Барнард, другим фінішував Нік де Вріс із Махіндри, третім його напарник Едоардо Мортара.
Формула-Е
Гран-прі Лондона
- Тейлор Барнард (Пенске) – 38 кіл.
- Нік де Вріс (Махіндра Рейсінг) + 0.614
- Едоардо Мортара (Махінда Рейсінг) + 6.087
- Мітч Еванс (Ягуар) + 7.722
- Себастьєн Буемі (Енвіжен Рейсінг) + 16.754
- Нік Кессіді (Сітроен) + 17.205
- Жан-Ерік Вернь (Сітроен) + 17.864
- Хосеп Марія Марті (Купра Кіро) 18.312
- Олівер Роуленд (Ніссан) + 19.363
- Норман Нато (Ніссан) + 24.990
Загальний залік пілотів
- Паскаль Верляйн – 169
- Джейк Денніс – 164
- Мітч Еванс – 160
- Олівер Роуленд – 137
- Едоардо Мортара – 137
- Антоніу Фелікс да Кошта – 128
- Нік де Вріс – 115
- Нік Кессіді – 114
- Ніко Мюллер – 102
- Себастьєн Буемі – 97 очок
Напередодні автомобільна федерація України (FAU) випустила заяву, у якій вказує на незгоду з рішенням Всесвітньої ради автоспорту Міжнародної автомобільної федерації (WMSC FIA) скасувати всі обмеження для російських та білоруських пілотів у міжнародних змаганнях.