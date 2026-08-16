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Верляйн став дворазовим чемпіоном Формули Е

Олексій Мурзак — 16 серпня 2026, 21:55
Верляйн став дворазовим чемпіоном Формули Е
Паскаль Верляйн
x.com/FIA

Німецький гонщик заводської команди Порше Паскаль Верляйн вдруге в кар'єрі завоював титул чемпіона світу з автоперегонів у класі Формула E.

Перед стартом заключного лондонського етапу на чемпіонську корону математично претендували одразу дев'ять пілотів. Ключовим для Верляйна став суботній день: німець взяв поул і впевнено виграв першу гонку, що дозволило йому очолити особистий залік з перевагою в 5 очок над найближчим переслідувачем – Джейком Деннісом з Андретті.

Недільна гонка, що закривала еру болідів третього покоління (GEN3), ледь не обернулася для лідера Порше катастрофою: на останніх колах Паскаль потрапив в аварійний інцидент за участю Джоеля Ерікссона та свого головного суперника Джейка Денніса. Машина німця зазнала пошкоджень.

У підсумку Верляйн фінішував лише 14-м, не набравши очок. Проте Денніс фінішував ще нижче (18-м), а Евансу не вистачило четвертого місця, щоб перегнати Паскаля за очками.

Перемогу ж у гонці здобув пілот команди Пенске Тейлор Барнард, другим фінішував Нік де Вріс із Махіндри, третім його напарник Едоардо Мортара.

Формула-Е

Гран-прі Лондона

  1. Тейлор Барнард (Пенске) – 38 кіл.
  2. Нік де Вріс (Махіндра Рейсінг) + 0.614
  3. Едоардо Мортара (Махінда Рейсінг) + 6.087
  4. Мітч Еванс (Ягуар) + 7.722
  5. Себастьєн Буемі (Енвіжен Рейсінг) + 16.754
  6. Нік Кессіді (Сітроен) + 17.205
  7. Жан-Ерік Вернь (Сітроен) + 17.864
  8. Хосеп Марія Марті (Купра Кіро) 18.312
  9. Олівер Роуленд (Ніссан) + 19.363
  10. Норман Нато (Ніссан) + 24.990

Загальний залік пілотів

  1. Паскаль Верляйн – 169
  2. Джейк Денніс – 164
  3. Мітч Еванс – 160
  4. Олівер Роуленд – 137
  5. Едоардо Мортара – 137
  6. Антоніу Фелікс да Кошта – 128
  7. Нік де Вріс – 115
  8. Нік Кессіді – 114
  9. Ніко Мюллер – 102
  10. Себастьєн Буемі – 97 очок

Напередодні автомобільна федерація України (FAU) випустила заяву, у якій вказує на незгоду з рішенням Всесвітньої ради автоспорту Міжнародної автомобільної федерації (WMSC FIA) скасувати всі обмеження для російських та білоруських пілотів у міжнародних змаганнях.

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