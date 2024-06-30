Третя перемога поспіль: Баньяя виграв Гран-прі Нідерландів

Італійський гонщик Дукаті Франческо Баньяя здобув перемогу на восьмому етапі мотоперегонів MotoGP, який відбувся в Нідерландах.

Зазначимо, що це третя перемога поспіль для італійця. До цього пілот Дукаті тріумфував в Італії та Іспанії.

🤯 @PeccoBagnaia can only beat himself at Assen!



Over 30s faster than last year's race time 🔥#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/EKU2CfFMK2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 30, 2024

Баньяя покращив свій торішній результат на цій на трасі більш ніж на 30 секунд.

Особистий залік

Наступний етап MotoGP відбудеться в Німеччині. Гонка запланована на 7 липня. Початок — о 15:00 за київським часом.