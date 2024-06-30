Третя перемога поспіль: Баньяя виграв Гран-прі Нідерландів
Італійський гонщик Дукаті Франческо Баньяя здобув перемогу на восьмому етапі мотоперегонів MotoGP, який відбувся в Нідерландах.
Зазначимо, що це третя перемога поспіль для італійця. До цього пілот Дукаті тріумфував в Італії та Іспанії.
Баньяя покращив свій торішній результат на цій на трасі більш ніж на 30 секунд.
Особистий залік
Наступний етап MotoGP відбудеться в Німеччині. Гонка запланована на 7 липня. Початок — о 15:00 за київським часом.