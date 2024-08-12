Головний інженер Ред Булл: Ферстаппен встановлює високу планку для себе та команди

Головний інженер команди Ред Булл Пол Монаган вважає, що гонщик Макс Ферстаппен встановлює для себе та команди високу планку щодо досягнень.

Його слова передає RacingNews365.

"Можливо, я думаю, що Макс встановлює досить високу планку для себе і для нас. Минулого року і під час цьогорічних перегонів він досягнув рівня, якого інші поки що не змогли досягти. І якщо він відчуває, що ми не відповідаємо його високим стандартам, ми можемо очікувати подібних коментарів.

Я не маю чіткої думки щодо того, як він нам це презентує, приємним чи неприємним тоном. Мені здається, що він відчуває, що ми як команда не працюємо на повну силу. Якби він нічого не сказав, чи робили б ми щось по-іншому? Можливо, так, а можливо, ні. Але якщо він робить такі зауваження, можливо, варто сприймати їх як конструктивну критику, а не як тираду чи щось подібне", — сказав фахівець.