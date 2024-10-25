Марко: Гамільтон легко став би чемпіоном Формули-1 в цьогорічному Макларені

Радник Ред Булл Гельмут Марко вважає, що семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон міг би завоювати восьмий титул, якби був пілотом Макларен у 2024 році.

Його слова передає Sky Sport.

"Ред Булл пощастило, що Гамільтон не виступає за Макларен. За кермом їхнього боліда він легко б став чемпіоном цього року", – сказав Марко.

За п'ять етапів до кінця сезону-2024 "помаранчеві" лідирують у Кубку конструкторів із запасом у 40 очок. В особистому заліку Ландо Норріс відстає від Макса Ферстаппена на 57 балів. Гамільтон розташувався на 6 місці маючи в активі 177 залікових пунктів.

Нагадаємо, напередодні пілот Феррарі Шарль Леклер здобув впевнену перемогу на Гран-прі США в Остіні. Ця перемога стала для монегаска третьою за сезон.