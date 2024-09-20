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Марко: Ред Булл не потрібно панікувати, адже цього очікують наші суперники

Андрій Яросименко — 20 вересня, 14:12
Марко: Ред Булл не потрібно панікувати, адже цього очікують наші суперники
Гельмут Марко
Getty images

Радник команди Ред Булл Гельмут Марко зазначив, що команда не повинна панікувати через не дуже вдалі результати в останніх шести Гран-прі, адже цього хочуть їхні конкуренти.

Його слова передає Racingnews365.

"У Сінгапурі можливі невеликі корективи. Як зрозуміли наші техніки, нам потрібно привести машину і налаштування шин у відповідність до невеликого вікна продуктивності. Якщо ми зможемо це зробити, ми повернемося. Як я вже казав, нам ще треба пройти Сінгапур, але в Остіні я знову почуваюся дуже впевнено. Нам не потрібно панікувати, адже цього хотіли б деякі конкуренти", – сказав фахівець.

Зазначимо, що після Гран-прі Сінгапуру Формула-1 на кілька тижнів зупиниться. Боротьба відновиться 20 жовтня на Гран-прі США.

18-й етап чемпіонату Формули-1 на трасі Марина Бей розпочався сьогодні, 20 вересня. Гонщики провели першу практику, перемогу на якій здобув пілот Феррарі Шарль Леклер. Його напарник Карлос Сайнс приїхав третім, а друге місце посів гонщик Макларен Ландо Норріс. Макс Ферстаппен прибув четвертим, а Серхіо Перес – 14.

В особистому заліку пілотів наразі лідирує Ферстаппен (313 очок) друге місце посідає Норріс (254), а трійку лідерів замикає Леклер (235). У Кубку конструкторів лідирують Макларен – 476 очок, у Ред Булл – 456.

Макс Ферстаппен Гельмут Марко Ред Булл Гран-прі Сінгапуру

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