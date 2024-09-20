Марко: Ред Булл не потрібно панікувати, адже цього очікують наші суперники

Радник команди Ред Булл Гельмут Марко зазначив, що команда не повинна панікувати через не дуже вдалі результати в останніх шести Гран-прі, адже цього хочуть їхні конкуренти.

Його слова передає Racingnews365.

"У Сінгапурі можливі невеликі корективи. Як зрозуміли наші техніки, нам потрібно привести машину і налаштування шин у відповідність до невеликого вікна продуктивності. Якщо ми зможемо це зробити, ми повернемося. Як я вже казав, нам ще треба пройти Сінгапур, але в Остіні я знову почуваюся дуже впевнено. Нам не потрібно панікувати, адже цього хотіли б деякі конкуренти", – сказав фахівець.

Зазначимо, що після Гран-прі Сінгапуру Формула-1 на кілька тижнів зупиниться. Боротьба відновиться 20 жовтня на Гран-прі США.

18-й етап чемпіонату Формули-1 на трасі Марина Бей розпочався сьогодні, 20 вересня. Гонщики провели першу практику, перемогу на якій здобув пілот Феррарі Шарль Леклер. Його напарник Карлос Сайнс приїхав третім, а друге місце посів гонщик Макларен Ландо Норріс. Макс Ферстаппен прибув четвертим, а Серхіо Перес – 14.

В особистому заліку пілотів наразі лідирує Ферстаппен (313 очок) друге місце посідає Норріс (254), а трійку лідерів замикає Леклер (235). У Кубку конструкторів лідирують Макларен – 476 очок, у Ред Булл – 456.