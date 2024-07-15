Гамільтон став амбасадором відомого модного бренду

Британський гонщик команди Формули-1 Мерседес Льюїс Гамільтон став амбасадором французького модного бренду Dior.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що Гамільтон стане автором своєї капсульної колекції. Вона буде створена спільно з креативним директором чоловічої лінії бренду Кімом Джонсом.

The House is pleased to welcome F1 icon @LewisHamilton as the newest Dior Ambassador with the release of a winter-ready Lifestyle Capsule in a guest collaboration with Kim Jones.#DiorLewisHamilton pic.twitter.com/4qqufbTRy5 — Dior (@Dior) July 15, 2024

Зазначимо, що 7-разовий чемпіон світу Ф-1 є давнім шанувальником індустрії моди. У 2018 році Льюїс також співпрацював з брендом одягу Tommy Hilfiger, випустивши колекцію TommyXLewis.