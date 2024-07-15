Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Гамільтон став амбасадором відомого модного бренду

Владислав Уткін — 15 липня, 16:36
Гамільтон став амбасадором відомого модного бренду

Британський гонщик команди Формули-1 Мерседес Льюїс Гамільтон став амбасадором французького модного бренду Dior.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що Гамільтон стане автором своєї капсульної колекції. Вона буде створена спільно з креативним директором чоловічої лінії бренду Кімом Джонсом.

Зазначимо, що 7-разовий чемпіон світу Ф-1 є давнім шанувальником індустрії моди. У 2018 році Льюїс також співпрацював з брендом одягу Tommy Hilfiger, випустивши колекцію TommyXLewis.

Льюїс Гамільтон Формула 1

Льюїс Гамільтон

Ферстаппен розповів про травму після зіткнення з Гамільтоном у 2021 році
Штайнер: Гамільтон все ще голодний до перемог
Баттон: Це був жахливий вікенд для Переса
Історичний рекорд: Гамільтон здобув перемогу на Гран-прі Великої Британії
Гамільтон хоче придбати команду MotoGP

Останні новини