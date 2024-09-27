Гамільтон обрав найкращого з-поміж Мессі та Роналду

Пілот команди Формули-1 Мерседес Льюїс Гамільтон обрав найкращого з-поміж Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Його слова цитує First Sportz.

"Ліонель чи Кріштіану? Мессі. Вони обидва чудові, але, зрештою, я фанат Мессі, – сказав британський гонщик.

39-річний Льюїс дебютував у Формулі-1 у сезоні-2007. Протягом кар'єри він 7 разів ставав чемпіоном. У наступному сезоні Гамільтон буде пілотом Феррарі.

Нагадаємо, Даніель Ріккардо оголосив про відхід з Формули-1. Його у команді РБ замінить 22-річний новозеландський пілот Ліам Лоусон.