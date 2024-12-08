Його обмовили: колишній пілот Ред Булл висловився про конфлікт Ферстаппена та Рассела
Ден Тіктум
MotorSport Magazine
На тлі конфлікту між двома пілотами Формулі-1 Максом Ферстаппеном та Джорджем Расселом свою думку з приводу ситуації висловив колишній гонщик Ред Булл Ден Тіктум.
Його слова наводить Talksport.
"Я у команді Ферстаппена не дивлячись ні на що. Вважаю, що ЗМІ його обмовили та навмисно очорняли. Я мав схожу долю, але не у такому масштабі.
Що стосується Рассела, то він розважливий хлопець, який більшу частину часу грає за правилами", – заявив 25-річний пілот.
Відзначимо, що ситуація між Ферстаппеном та Расселом вже вийшла за межі особистих звинувачень. Так, Тото Вольфф різко висловився на адресу керівника РБ Хорнера, назвавши того гавкаючим тер'єром.
Окрім того, конфліктну ситуацію прокоментував Ландо Норріс.