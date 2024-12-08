Його обмовили: колишній пілот Ред Булл висловився про конфлікт Ферстаппена та Рассела

На тлі конфлікту між двома пілотами Формулі-1 Максом Ферстаппеном та Джорджем Расселом свою думку з приводу ситуації висловив колишній гонщик Ред Булл Ден Тіктум.

Його слова наводить Talksport.

"Я у команді Ферстаппена не дивлячись ні на що. Вважаю, що ЗМІ його обмовили та навмисно очорняли. Я мав схожу долю, але не у такому масштабі.

Що стосується Рассела, то він розважливий хлопець, який більшу частину часу грає за правилами", – заявив 25-річний пілот.