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Колапінто розповів про успішні результати у своїх дебютних Гран-прі Формули-1

Андрій Яросименко — 10 жовтня, 09:32
Колапінто розповів про успішні результати у своїх дебютних Гран-прі Формули-1
Франко Колапінто
Getty images

Аргентинський пілот команди Формули-1 Вільямс Франко Колапінто заявив, що очікував від себе хороших результатів у дебютних Гран-прі Італії, Баку та Сінгапуру.

Його слова передає Racingnews365.

"Я знаю, що я можу зробити, і я також очікував бути швидким на усіх Гран-прі. Попри те, що я не маю великого досвіду в цій сфері, це була ідея команди, тому вони посадили мене в машину, і я вважаю, що це хороший крок вперед для нас.

Я навчаюся щоразу, як сідаю в болід, і це, чесно кажучи, досить складно, тому що у Формулі-1 є багато інструментів і речей, які можна змінити з самої кабіни. Але я продовжую досягати мети", – сказав Колапінто.

Зазначимо, що аргентинець має українське коріння, раніше він сам підтвердив це, та висловив підтримку Україні. Також варто додати, що зараз Колапінто виконує роль пілота Вільямс замість Логана Сарджента, якого команда відсторонила через погані результати та велику кількість аварій.

На Гран-прі Італії 21-річний гонщик фінішував 12, на Гран-прі Баку 8, а на Гран-прі Сінгапуру – 11. В особистому заліку пілотів він посідає 19 місце.

Формула 1 Вільямс Франко Колапінто

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