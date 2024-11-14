Дворазовий чемпіон MotoGP розкритикував спринт-гонки

Австралієць Кейсі Стоунер, який двічі вигравав сезон MotoGP, вважає, що спринт лише заважає мотогонщикам краще сфокусуватися на підготовці до основної гонки.

Його слова цитує Crash.net.

"Мотоспорт передбачає участь найкращих гонщиків на найскладнішій платформі для керування, але на даний момент MotoGP дуже легкий. У гонщиків недостатньо контролю над мотоциклом. Інженери дуже впливають.

Потім вони додали спринт-перегони, які зменшують кількість часу, доступного для підготовки до основної гонки. Чемпіонат світу не повинен перетворюватися на мініатюри, це має бути змагання на витривалість. Це ніби ми сказали: "Ми організуємо марафон, але тепер він на 10 кіл, а не 43 кілометри!", – сказав Стоунер.