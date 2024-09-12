Не єдиним Ньюї: керівник Астон Мартін розповів про амбіції на підписання Ферстаппена

Керівник команди Формули-1 Астон Мартін, Майк Крак, заявив, що для гонщика Ред Булл Макса Ферстаппена завжди знайдеться місце у команді.

Його слова передає Racingnews365.

"Я думаю, що коли вам вдається призначити Адріана Ньюі, це, по-перше, є доказом того, що проєкт заслуговує довіри, що все бачення Лоуренса Стролла не просто слова. Це справді крок, в який ми можемо бути впевнені як команда. Ми більше не аутсайдери, як раніше. Це команда, яка має бути впевненою, що він може це зробити, тому двері для Макса Ферстаппена в нашу команду завжди відкриті", — сказав Крак.

В сезоні-2023 Астон Мартін 8 раз фінішували на подіумі, тоді як у поточному сезоні найкращим результатом за 16 етапів є п'яте місце Фернандо Алонсо на Гран-прі Саудівської Аравії.

Нагадаємо, напередодні Асто Мартін оголосили про приєднання колишнього головного інженера Ред Булл Едріана Ньюї, він буде керуючим технічним партнером, та займатиметься побудовою боліда на 2026 рік.