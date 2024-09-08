Штайнер: Мерседес довго тренували Антонеллі, і він готовий до виступів у Формулі-1

Колишній керівник команди Хаас Гюнтер Штайнер вважає, що 18-річний пілот Андреа Кімі Антонеллі готовий до виступів за Мерседес у Формулі-1.

Його слова передає Racingnews365.

"Він був у таборі Mercedes протягом тривалого часу, і багато зусиль було витрачено на те, щоб підготувати його до Формули-1, включаючи кілька тестів і сотні годин на симуляторі. Можливість з’явилася раніше, ніж він хотів. На рік раніше, ніж очікувалося, але можливість є, і він повинен її використати.

Я можу зрозуміти мотивацію Тото Вольффа. Це як спробувати кинути Кімі у холодну воду, і подивитися як він плаває. Мерседес дуже добре справляється з очікуваннями. Вони довго тренували його, він готовий для цього", — сказав фахівець.