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Чемпіон Автоспорт

Штайнер високо оцінює шанси Норріса на титул чемпіона Формули-1

Андрій Яросименко — 30 вересня, 14:45
Штайнер високо оцінює шанси Норріса на титул чемпіона Формули-1
Ландо Норріс
Getty images

Колишній керівник команди Гаас Гюнтер Штайнер вважає, що пілот Макларен Ландо Норріс зможе стати чемпіоном Формули-1.

Його слова передає RacingNews365.

"Я дійсно ставлю на те, що Ландо досягне успіху. Те, що ми бачили в Сінгапурі, було просто неймовірно добре, за винятком тих кількох разів, коли він торкався стіни. Але це було настільки добре, що я дійсно вірю в те, що він стане чемпіоном", – сказав Штайнер.

Зазначимо, що Норріс скоротив відставання від Макса Ферстаппена з Ред Булл з 59 до 52 очок після тріумфу на Гран-прі Сінгапуру. Ця перемога стала для британця третьою в кар'єрі.

У Кубку конструкторів Макларен обійшли Ред Булл після Гран-прі Азербайджану в Баку.

Формула 1 Штайнер

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