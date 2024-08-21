Гамільтон розпливчато відповів на питання про завершення кар'єри

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон поки що не готовий говорити про відхід з автоспорту.

Слова британського пілота наводить портал Gpblog.

"Я буду намагатися виробити правильну стратегію та послідовність дій. Чи настане момент, коли я перестану достатньо любити гонки? Сподіваюся, що цей момент ніколи не настане — тому, що я ніколи не розлюблю гонки. Але в якийсь момент я зрозумію, що мені доведеться зупинитися.

Я хочу бути впевненим у тому, що справді викладаюся на максимумі, доки можу це робити, і повною мірою насолоджуватися виступами за команди Формули-1. Насолоджуватися справою, якою займаюся все своє життя.

Взагалі я розмовляв з багатьма спортсменами, які рано завершили кар'єру — і багато хто з них казав мені, що дуже хотів би провести ще один чи два роки у спорті. І що мені варто продовжувати ганятися доти, доки я можу це робити. Але я не хочу продовжувати виступати в гонках, якщо вважатиму, що став недостатньо чудовим", – розповів Гамільтон.