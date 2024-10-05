Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Марко висловився про можливий відхід Ферстаппена з Ред Булл

Андрій Яросименко — 5 жовтня, 13:30
Марко висловився про можливий відхід Ферстаппена з Ред Булл
Гельмут Марко
Getty images

Радник Ред Булл Гельмут Марко зазначив, що шанс на відхід Макса Ферстаппена з команди існує.

Його слова передає Racingnews365.

За словами Марко, відхід Ферстаппена може статися раніше, ніж передбачалося.

"Коли він знаходиться в машині, він хоче перемогти. Але навколишнє середовище має бути правильним. Якщо повна картина більше не влаштовує його, можна очікувати, що він раптом скаже, що це кінець. Макс хоче їхати там, де у нього найбільше шансів на успіх.

Більшість найкращих гонщиків мають умови звільнення, які залежать від результатів. У Макса також є щось подібне. Це означає: якщо ми не зможемо дати йому машину, на якій він зможе їхати попереду, він точно візьме це до уваги", – сказав Марко.

Нагадаємо, напередодні фахівець відреагував на чутки про перехід Ферстаппена в Астон Мартін. Наразі нідерландець лідирує в особистому заліку пілотів – 331 очко. Його найближчим переслідувачем залишається пілот Макларен Ландо Норріс (279).

Макс Ферстаппен Формула 1 Гельмут Марко Ред Булл

Макс Ферстаппен

Формула-1 відмовилась від проведення спринту для новачків у 2024 році
Ферстаппен критикує графік Формули-1: Нам потрібно дійти компромісу
Ферстаппен: Ріккардо довів, що він чудовий гонщик Формули-1
Норріс скоротив відставання від Ферстаппена у загальному заліку пілотів після Гран-прі Сінгапуру
Норріс впевнено виграв Гран-прі Сінгапуру та наблизився до Ферстаппена в загальному заліку

Останні новини