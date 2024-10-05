Марко висловився про можливий відхід Ферстаппена з Ред Булл

Радник Ред Булл Гельмут Марко зазначив, що шанс на відхід Макса Ферстаппена з команди існує.

Його слова передає Racingnews365.

За словами Марко, відхід Ферстаппена може статися раніше, ніж передбачалося.

"Коли він знаходиться в машині, він хоче перемогти. Але навколишнє середовище має бути правильним. Якщо повна картина більше не влаштовує його, можна очікувати, що він раптом скаже, що це кінець. Макс хоче їхати там, де у нього найбільше шансів на успіх.

Більшість найкращих гонщиків мають умови звільнення, які залежать від результатів. У Макса також є щось подібне. Це означає: якщо ми не зможемо дати йому машину, на якій він зможе їхати попереду, він точно візьме це до уваги", – сказав Марко.