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Марко: Цунода готовий до співпраці з Ферстаппеном

Володимир Максименко — 2 квітня 2025, 13:40
Марко: Цунода готовий до співпраці з Ферстаппеном
Макс Ферстаппен
Getty Images

Радник Ред Булл Гельмут Марко висловився про реакцію Макса Ферстаппена на заміну Ліама Лоусона та оцінив майбутню роботу Юкі Цуноди в команді.

Слова функціонера наводить OE24.

"Макс дав зрозуміти, що Лоусона замінили надто рано, але водночас усвідомлює наше реальне становище.

Він відмінно зійдеться з новим товаришем по команді. Юкі справді готовий до цієї співпраці. До того ж із ним зручно працювати. Вони вже разом брали участь у різних заходах Ред Булл, які завжди проходили бездоганно", – розповів Марко.

Нагадаємо, Ред Булл вирішили замінити Лоусона на Цуноду за підсумками двох Гран-прі, в яких новозеландець не зміг принести жодного очка своїй команді.

Раніше сам Ліам відреагував на рішення команди про його переведення до Рейсінг Буллз.

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