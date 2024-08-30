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Гамільтон пояснив, за яких умов Норріс може стати чемпіоном Формули-1 сезону-2024

Руслан Травкін — 30 серпня, 08:23
Гамільтон пояснив, за яких умов Норріс може стати чемпіоном Формули-1 сезону-2024
Льюїс Гамільтон
Getty images

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон оцінив шанси Ландо Норріса завоювати чемпіонство за підсумками сезону-2024. Британець вважає, що пілоту Макларен буде важко це зробити.

Слова Гамільтона цитує сайт GP Blog.

"У чемпіонаті буде розіграно ще дуже багато очок, тож я б точно не назвав це завдання неможливим. Хоча мені здається, що, зрештою, Максу буде достатньо просто фінішувати другим у кожній гонці, щоб виграти чемпіонат. А Ландо при цьому потрібно вигравати кожну гонку — і цього все одно може виявитися замало. Так що так, Ландо знадобиться трохи удачі.

Що мені здається справді цікавим, то це те, що Макларен має реальні шанси виграти Кубок конструкторів. І це справді хвилююче та цікаво – адже востаннє Макларен вигравав Кубок конструкторів ще в ті часи, коли за команду виступав я", — сказав Гамільтон.

Норріс став тріумфатором 15 етапу цього сезону Гран-прі Нідерландів. Зараз Ландо має 225 очок, а Ферстаппен значно більше — 295.

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