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Задоволений прогресом, – Гамільтон прокоментував першу кваліфікацію 2025 року

Володимир Максименко — 15 березня 2025, 11:20
Задоволений прогресом, – Гамільтон прокоментував першу кваліфікацію 2025 року
Льюїс Гамільтон
Скудерія Феррарі

Пілот команди Феррарі Льюїс Гамільтон висловився про першу кваліфікацію Гран-прі Австралії, на якій британець посів восьме місце.

Слова гонщика наводить Tuttosport.

"Я задоволений прогресом, який ми продемонстрували цими вихідними. Потрібно дещо оптимізувати машину, мені знадобився певний час для того, щоб звикнути.

Я наблизився до Леклера, але ми ще далекі від наших очікувань. З новими шинами я їхав краще, але згодом вітер змінився – нам є ще над чим працювати", – розповів Гамільтон.

Зазначимо, що основна гонка на "Альберт-Парк" відбудеться завтра, 16 березня, о 6 ранку за київським часом.

Раніше Гамільтон назвав свої цілі у складі Феррарі.

Льюїс Гамільтон Гран-прі Австралії Формула 1 Феррарі

Льюїс Гамільтон

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