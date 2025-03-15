Задоволений прогресом, – Гамільтон прокоментував першу кваліфікацію 2025 року

Пілот команди Феррарі Льюїс Гамільтон висловився про першу кваліфікацію Гран-прі Австралії, на якій британець посів восьме місце.

Слова гонщика наводить Tuttosport.

"Я задоволений прогресом, який ми продемонстрували цими вихідними. Потрібно дещо оптимізувати машину, мені знадобився певний час для того, щоб звикнути.



Я наблизився до Леклера, але ми ще далекі від наших очікувань. З новими шинами я їхав краще, але згодом вітер змінився – нам є ще над чим працювати", – розповів Гамільтон.